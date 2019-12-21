Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
В пятницу Рябошапка провел рабочее совещание с руководителями региональных прокуратур относительно деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия игорному бизнесу.
Прокуроры областей рассказали Рябошапке, что во время ночных рейдов в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях правоохранители изъявили различное оборудование для игорного бизнеса. Также были допрошены те, кто в это время “отдыхал” в таких заведениях.
В результате совещание прокуроры приняли решение создать общие рабочие группы правоохранителей для обеспечения системной работы и координации деятельности в этом направлении.
Также они упомянули о случаях, когда игорные заведения могли беспрепятственно работать под покровительством правоохранителей.
“На данный момент в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противостоять “игорному бизнесу”, его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной”, – сказал генпрокурор.
- Верховная Рада Украины направила на доработку законопроект, направленный на легализацию игорного бизнеса.
- Министерство финансов Украины ожидает, что легализация игорного бизнеса приведет к получению до 9 млрд гривен в бюджет страны.
- В сентябре президент Владимир Зеленский подписал указ, которым дал ряд поручений Кабинету Министров в сфере экономики. В частности, Правительству было поручено разработать и внести в Верховную Раду законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.