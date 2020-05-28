«Их лица скрыты, но они проявляют свою индивидуальность»: фоторепортаж из Нью-Йорка

После введения рекомендаций об обязательном использовании санитарных масок в общественных местах Нью-Йорк стал первым городом США, который сделал эти рекомендации обязательными. Фотограф Лейла Аматулла Баррэйн представила фоторепортаж о том, как люди проявляют свою индивидуальность, используя маски.

Репортаж опубликован на сайте американского издания Vogue.

Лейла Аматулла Баррэйн – фотограф из Браунсвилла, которая сейчас живет на Корон-Хайтс в Нью-Йорке. Она быстро отметила, как преобразился город, после нововведенных правил, и как люди стали проявлять свою креативность.

“Несмотря на то, что их лица скрыты, люди проявляют свою личность”, – сказала Баррейн.

По ее словам, люди демонстрируют свое культурное, этническое и национальное происхождение через свои маски.

Несмотря на то, что маски стали условием социального дистанцирования и напоминанием об эпидемии, Баррэйн показывает в своих работах стильные маски, как средство самовыражения.

“Таким образом, вы все еще позволяете людям знать, что вы открыты для общения”, – говорит она.

“То, что вы видите в этих масках, проявлением существования. Это — сильно”, – заключила она.