Об этом пишет Engadget.

Магазины IKEA обычно расположены на окраинах городов, поэтому большинство людей затрачивают на дорогу к ним немало времени. Чтобы вознаградить своих клиентов за “долгое путешествие”, компания выступила с инициативой “Оплачивай своим временем”.

С помощью временной шкалы Google Maps, в которой записываются маршруты, клиенты IKEA могут показать сотрудникам, сколько времени им понадобилось, чтобы добраться туда, и это время будет конвертировано в наличные.

На данном этапе инициатива действует только в Дубае, при этом один час путешествия составляет до 105 дирхамов (около 28 долларов США). Покупатели, которые добираются в магазин в течение 49 минут, могут получить бесплатный журнальный столик Lack, в то время как более длительная поездка, около двух часов, будет эквивалентна книжному шкафу. Даже за пятиминутную поездку можно получить вегетарианский хот-дог.

На данный момент неизвестно, будет ли программа распространяться на другие страны.