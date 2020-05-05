Об этом Маск сообщил в своем Twitter.

Так, на вопрос одного из пользователей, есть ли новости по поводу ребенка, предприниматель написал, что малыш уже родился.

“Несколько часов назад. Мама и малыш чувствуют себя хорошо”, – сообщил Илон Маск.

Он также уточнил, что родился мальчик.

Впоследствии Маск по просьбе пользователей опубликовал несколько фотографий малыша. На одном из снимков предприниматель держит ребенка на руках. На другом фото Маск использовал фильтр с татуировками, которые “появились” на лице малыша.

Также предприниматель опубликовал твит с текстом “X Æ A-12 Musk” (в ответ на вопрос, как назовут мальчика).

Стоит отметить, что 32-летняя певица Граймс стала матерью впервые. У 48-летнего Илона Маска уже есть пятеро детей от первого брака с писательницей Жюстин Уилсон, с которой они познакомились еще в университете в Канаде.

Об отношениях Маска и Граймс стало известно в 2018-м году, когда они вместе появились на балу Met Gala.

В начале марта певица в интервью журналу Rolling Stones подтвердила, что ждет ребенка от предпринимателя. По словам Граймс, решение забеременеть далось ей нелегко и в определенной степени заставило “пожертвовать своей силой”.

“Соглашаться на это — трагедия, несмотря на то, что это прекрасное событие. Для девушки это означает принести в жертву свое тело и свою свободу. Это довольно безумная жертва и только половина населения должна это делать… Готовность к этому была для меня серьезным решением, я имею в виду решиться на незащищенный секс. Я чувствовала себя так, как будто пожертвовала свою силу в этот момент. Я капитулировала. Всю жизнь я избегала этого”, – отметила певица.