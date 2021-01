Об этом сообщает Reuters.

Улавливание выбросов, вызывающих потепление планеты, становится важной частью многих планов по контролю за изменением климата, но на сегодняшний день в этой технологии достигнут очень небольшой прогресс, и усилия сосредоточены на сокращении выбросов, а не на удалении углерода из воздуха.

Международное энергетическое агентство заявило в конце прошлого года, что для достижения странами целей по нулевым чистым выбросам необходим резкий рост внедрения технологий улавливания углерода.

“Я жертвую 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода”, — заявил Маск.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021