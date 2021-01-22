Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск пообещал $100 миллионов тому, кто изобретет лучшую технологию для борьбы с климатическими изменениями.

Об этом сообщает Reuters.

Улавливание выбросов, вызывающих потепление планеты, становится важной частью многих планов по контролю за изменением климата, но на сегодняшний день в этой технологии достигнут очень небольшой прогресс, и усилия сосредоточены на сокращении выбросов, а не на удалении углерода из воздуха.

Международное энергетическое агентство заявило в конце прошлого года, что для достижения странами целей по нулевым чистым выбросам необходим резкий рост внедрения технологий улавливания углерода.

“Я жертвую 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода”, — заявил Маск.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Он также пообещал на следующей неделе сообщить подробности того, каким образом будет производиться отбор соискателей на этот приз.

Ранее президент США Джо Байден пообещал ускорить разработку технологии улавливания углерода в рамках своего обширного плана по борьбе с изменением климата. А в четверг он назначил Дженнифер Уилкокс, эксперта по технологиям удаления углерода, главным заместителем помощника секретаря Министерства энергетики США по ископаемым источникам энергии.