Глава Tesla и SpaceX Илон Маск занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В понедельник, 17 августа, акции Tesla Inc. выросли на 11%, торги по которым закрылись на рекордно высоком уровне и увеличив капитал Маска на 7,8 миллиарда долларов.

Так, Маск обогнал французского магната роскоши Бернара Арно, самого богатого неамериканца в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Состояние Маска составляет 84,8 миллиарда долларов. На третьем месте Марк Цукерберг с состоянием в 99 млрд долларов.

Лидерами рейтинга остаются глава корпорации Amazon Джефф Безос ($188 млрд), один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд),

Состояние Маска в этом году выросло на 57,2 миллиарда долларов, что является вторым по величине приростом индекса после основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса. Самый богатый человек мира в 2020 году накопил 73 миллиарда долларов.