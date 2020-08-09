Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Эта сумма включает множественные гранты, налоговые льготы, строительство заводов, льготные кредиты и экологические кредиты. Также включает налоговые льготы и скидки покупателям солнечных батарей и электромобилей.

При этом Tesla и SolarCity продолжают сообщать о чистых убытках после десятилетия работы, но акции обеих компаний стремительно выросли; Только доля Маска в этих фирмах составляет около 10 миллиардов долларов. (SpaceX, частная компания, не сообщает публично о финансовых результатах.)

Маск и инвесторы его компаний получают большую часть прибыли от государственной поддержки. Бенефиты для населения будут заключаться в значительном сокращении загрязнения, но только если солнечные панели и электромобили станут массово доступными. На данный момент – это нишевая продукция в основном для состоятельных клиентов.

Эту информацию изданию Маск отказался прокомментировать.

Штат Нью-Йорк тратит 750 миллионов долларов на строительство завода по производству солнечных панелей в Буффало для SolarCity. Компания из Сан-Матео, Калифорния, сдаст завод в аренду за 1 доллар в год. Он не будет платить налоги на недвижимость в течение десяти лет, которые в противном случае составили бы около 260 миллионов долларов.

Федеральное правительство также предоставляет гранты или налоговые льготы для покрытия 30% стоимости солнечных установок. SolarCity сообщила, что получила 497,5 млн долларов прямых грантов от Министерства финансов США.

Согласно корпоративной документации, с 2006 года SolarCity установила системы для 217 595 клиентов. Если бы каждый из них заплатил текущую среднюю цену за жилую систему – около 23 тыс. долларов, то расходы для правительства составили бы около 1,5 млрд долларов.

Невада согласилась предоставить Tesla льготы в размере 1,3 миллиарда долларов на строительство крупного завода по производству аккумуляторов недалеко от Рино.

Компания Пало-Альто также получила более 517 миллионов долларов от конкурирующих автопроизводителей за счет продажи экологических кредитов.

SpaceX, ракетная компания Маска, заключила сделку на 20 миллионов долларов в виде субсидий на строительство в Техасе пускового комплекса. (Помимо льгот, SpaceX выиграла правительственные контракты на сумму более 5,5 миллиардов долларов от NASA и ВВС США).

Маск и его инвесторы также вложили в компании крупные суммы частного капитала.

Но государственные субсидии для компаний Маска выделяются как величиной, соответствующей размеру компаний, так и их зависимостью от них.

“Без государственной поддержки ни одна из трех его компаний не существовала бы”, – сказал Марк Шпигель, менеджер хедж-фонда Stanphyl Capital Partners, который занимается продажей акций Tesla.

Акции Tesla за последние два года выросли на 157% до 250,80 долларов на закрытие в пятницу, 7 августа.

Маск является исполнительным директором Tesla и SpaceX, а также председателем правления SolarCity и, согласно недавним нормативным документам, владеет крупными пакетами акций всех трех компаний, включая 27% Tesla и 23% SolarCity. На предприятиях работает около 23 000 человек по всей стране.

Теперь Маск переходит в новую отрасль: хранение энергии.

По данным издания, Tesla получит 126 миллионов долларов в виде субсидий в Калифорнии для компаний, разрабатывающих технологии хранения энергии.