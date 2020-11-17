Основатель Tesla Маск разбогател почти на 10 млрд долларов в день.

Об этом свидетельствует рейтинг Forbes Real-Time.

При этом на данный момент состояние предпринимателя оценивается в $96,8 млрд, а сам Маск находится на пятой строчке рейтинга.

Такие изменения происходят на фоне роста цены за акцию Tesla во вторник, 17 ноября, когда их стоимость поднялась на 9% до $444,47 за одну ценную бумагу.

Отметим, что акции Tesla подорожали после новости о том, что в декабре компания войдет в индекс S&P 500 – список 505 избранных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США.

Как считает S&P Dow Jones Indices, автопроизводитель резко подорожает, так как сможет привлекать деньги новых крупных фондов. Новый статус также позволит компании Маска вести мировую экспансию, чтобы нарастить продажи.