Импорт газа из Европейского союза в Украине достиг рекордных 8 млрд кубометров за последние пять лет.

Об этом сообщили в ООО “Оператор ГТС Украины”.

“С начала года Оператор ГТС Украины протранспортировал в Украину по заказу своих клиентов 8,056 млрд куб. м природного газа, что на четверть больше за тот же период в прошлом году и является рекордным показателем за последние 5 лет”, – говорится в сообщении.

В частности, из Польши – 1,043 млрд куб. м, из Словакии – 4,605 млрд куб. м, из Венгрии – 2,408 млрд куб. м.

54 % от всех объемов были импортированы в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с началом 2020 года. А именно: из Польши – 1,0 млрд куб. м, из Венгрии – 1,3 млрд куб. м, из Словакии – 219 млн куб. м.

Отмечается, что с 1 января 2020 года 56 %, или 4,5 млрд куб. м, импортируемых объемов были направлены в подземные газохранилища для хранения на “таможенном складе”. Из них 36 % поступили в режиме shorthaul.

“Такое повышение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме “таможенный склад”. Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов и услуг, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба”, – пояснили в ГТС.