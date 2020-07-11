Украина впервые с 2014 года достигла рекордного суточного показателя импорта газа из Европейского Союза.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook генеральный директор ООО “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.

“Импорт газа из ЕС достиг 70 млн кубометров в сутки. Это рекорд с 2014 года, когда еще производился импорт из РФ”, – отметил он.

По словам Макогона, это стало возможным благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса.

“Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн кубометров в сутки”, – рассказал он.

Макогон уточнил, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземные хранилища газа.

“Если еще 2 года назад основную часть газа закачивал “Нафтогаз”, то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины. Внедрение общеевропейских правил работы на границе – это важный элемент интеграции Украины в общеевропейский рынок газа. А свободный импорт – гарантия справедливых цен для украинских потребителей”, – подчеркнул он.