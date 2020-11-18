Согласно новому исследованию, иммунитет к новому коронавирусу COVID-19 может сохраняться восемь месяцев или дольше.

Об этом пишет The New York Times.

Новые данные показывают, что через восемь месяцев после заражения коронавирусом у большинства выздоровевших людей все еще остается достаточно иммунных клеток, чтобы предотвратить болезнь. Медленная скорость снижения в краткосрочной перспективе предполагает, что эти клетки могут сохраняться в организме в течение очень долгого времени.

При этом, данное исследование, опубликованное в Интернете, не подвергалось рецензированию и не публиковалось в научных журналах. Но, по данным издания, на сегодняшний день это наиболее полное и долгосрочное исследование иммунной памяти к коронавирусу.

Вирусолог из Института иммунологии Ла-Хойи Шейн Кротти, который был одним из руководителей нового исследования, отметил, что результаты дают возможность полагать, что подавляющего большинства людей, которые переболели COVID-19, в случае повторного заражения, перенесут его легко.

Это исследование переплетается с другим более ранним открытием, согласно которому, люди, выжившие после SARS, вызванного другим коронавирусом, спустя 17 лет после выздоровления все еще имеют к нему антитела.

Кроме того, результаты исследования согласуются также с обнадеживающими данными, полученными в других лабораториях. Исследователи из Вашингтонского университета под руководством иммунолога Мэрион Пеппер ранее показали, что определенные клетки “памяти“, образовавшиеся после заражения коронавирусом, сохраняются в организме не менее трех месяцев.

Другое исследование, опубликованное на прошлой неделе, также показало, что люди, вылечившиеся от COVID-19, имеют мощные защитные иммунные клетки, даже когда антитела не обнаруживаются.

“Эти исследования в общем и целом рисуют одну и ту же картину: после того, как вы пройдете эти первые несколько критических недель, остальная часть реакции будет довольно стандартной “, – подчеркнула иммунолог из Университета Аризоны Дипта Бхаттачарья.