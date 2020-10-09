Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании КМУ.
Плазму планируют использовать для контрактного производства иммуноглобулина и дальнейшего лечения коронавирусной болезни COVID-19. Такой экспериментальный препарат может использоваться при лечении тяжелых форм заболевания.
“В частности, в рамках экспериментального проекта инициируется заготовка плазмы, которая в своем составе содержит антитела к SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19, – ред.), с последующей переработкой и изготовлением гипериммунного иммуноглобулина. Такая плазма будет передана отечественным производителям лекарственных средств. В случае успешного прохождения клинических испытаний данный препарат будет использоваться для лечения лиц, больных COVID-19 в тяжелом состоянии”, – подчеркнул в ходе заседания министр охраны здоровья Максим Степанов.
Он уточнил, что подобные клинические испытания проходят в других странах мира.
“У нас, в свою очередь, завершились клинические испытания обычного иммуноглобулина, который показал достаточно хорошие результаты. Сейчас оформляются соответствующие документы в Государственном экспертном центре. Мы считаем нужным двигаться таким путем и тоже начать такие испытания на гипериммуноглобулин”, – уточнил Степанов.
Решение было поддержано Правительством с доработкой в трехдневный срок.
(На видео – с 34:00)
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