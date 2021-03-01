Covid-19 Украина

обновлено 01.03.2021 в 15:02

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Индексация пенсий в Украине: выплаты выросли на 11%, но не для всех

С 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий. Повышенные выплаты получат 8 миллионов пенсионеров.

Понедельник, 1 марта 2021, 15:13

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

“В результате реализации постановления № 127 ожидается, что пенсии повысятся у 8 миллионов человек. В среднем сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежат перерасчету, составляет 308 гривен”, – говорится в сообщении.

Также повышена минимальная пенсионная выплата с 2100 грн до 2200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщин 30 лет, у мужчин – 35 лет.

В ведомстве отметили, что если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше 100 гривен.

Стоит добавить, что Кабинет Министров решил отложить начало выплат пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Соответствующее решение прописано в постановлении правительства от 22 февраля 2021 года.

  • В Украине с 1 января 2021 года вырос размер минимальных зарплат и пенсий. Так, минимальная зарплата с 1 января повысилась до 6000 гривен в месяц. С 1 января повысился и размер минимальной пенсии для части неработающих пенсионеров (до 2400 грн).
Теги: Минсоцполитики, пенсии, индексация

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