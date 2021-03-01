Индексация пенсий в Украине: выплаты выросли на 11%, но не для всех

С 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий. Повышенные выплаты получат 8 миллионов пенсионеров.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

“В результате реализации постановления № 127 ожидается, что пенсии повысятся у 8 миллионов человек. В среднем сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежат перерасчету, составляет 308 гривен”, – говорится в сообщении.

Также повышена минимальная пенсионная выплата с 2100 грн до 2200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщин 30 лет, у мужчин – 35 лет.

В ведомстве отметили, что если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше 100 гривен.