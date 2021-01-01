В Украине с 1 января 2021 года вырос размер минимальных зарплат и пенсий.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, согласно государственному бюджету на 2021 год, минимальная зарплата с 1 января повысилась до 6000 гривен в месяц.

С 1 декабря 2021 года ее планируют повысить до 6500 гривен в месяц. Стоит отметить, что в Кабмине решили перенести повышение “минималки” до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Такое решение в Минфине Украины объясняли тем, что резкое увеличение размера минимальной заработной платы может повлиять на инфляцию.

В последний раз размер минимальной зарплаты повышали 1 сентября – до 5 тысяч гривен в месяц.

Таким образом, с 1 января 2021 года размер “минималки” вырос на 1000 гривен.

А что с пенсиями?

С 1 января повысился и размер минимальной пенсии для части неработающих пенсионеров, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Размер минимальной пенсии вырос до 2400 грн.

Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Речь идет о лицах, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет страхового стажа. Минимальный размер пенсии по возрасту у них составит 40% минимальной заработной платы.

“Перерасчет пенсии произведен с дня установления нового размера минимальной заработной платы, кроме пенсионеров, которые работают (проводят деятельность, связанную с получением дохода, который являются базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование)”, – говорится в сообщении.

Пенсионерам, которые работают, после увольнения с работы или прекращения такой деятельности пенсия пересчитывается с учетом минимальной заработной платы, определенной на дату увольнения с работы или прекращения такой деятельности.

Стоит отметить, что ранее в Кабмине запланировали пятиэтапное повышение пенсий в 2021 году, которое должно было коснуться около 10 млн украинцев.

Согласно опубликованному календарному плану, предусмотрены следующие 5 этапов индексации пенсий:

1. Январь 2021 года – повышение с 2100 до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более (в связи с ростом минимальной зарплаты до 6 000 тысяч гривен).

Также должны продлить доплаты по 500 гривен для лиц старше 80 лет.

2. Март 2021 года – планируется индексация пенсий на 11 % (с 1 марта). Однако в декабре глава Минфина Сергей Марченко в одном из интервью отмечал, что сейчас вопрос сроков индексации дискутируется.

3. Апрель 2021 года – планируется автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа.

4. На июль 2021 года планировали повышение с 2400 до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет со страховым стажем 30/35 лет (в связи с повышением минимальной зарплаты до 6500 грн). Однако в связи с тем, что повышение “минималки” перенесли на декабрь 2021 года, рост пенсий до 2600 грн, по всей видимости, также произойдет в декабре.

5. На декабрь 2021 года также планировалось повышение минимальной пенсии с 1854 до 1934 гривен.