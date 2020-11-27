Индонезия ждет официального разрешения на вакцинацию людей от коронавируса, ведь только так сможет противостоять пандемии. Сейчас коронавирус распространяется по огромному архипелагу и может поразить до 270 млн человек.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство страны сделало заказ на поставку вакцин минимум с четырьмя поставщиками, в частности Sinovac Biotech Ltd. и AstraZeneca Plc. По данным издания, Индонезия получит вакцину одной из первых, вместе с Китаем, Японией и Индией.

Лучшие и худшие места эпохи коронавируса

Немногие страны полагаются на эффективность вакцины от коронавируса, чтобы остановить пандемию. Однако четвертая по численности населения Индонезия избежала серьезных карантинных мероприятий, но ввела правила физического дистанцирования, которые варьируются в зависимости от провинции. Ситуация напоминает США, которые переживают худший кризис коронавируса.

С новыми случаями, превышающих 30 тысяч в неделю, Индонезия сталкивается с насущной материально-технической проблемой, чтобы обеспечить распределение вакцин, когда они будут лицензированы и доступны для широкого использования.

Рекордное увеличение количества случаев COVID-19 и летальных случаев подчеркивает необходимость подготовки вакцины к распределению. За минувшие сутки к полудню в пятницу было зафиксировано 5828 новых инфекций и 169 смертей, оба показателя являются самыми высокими с момента начала пандемии.

Беспрецедентная задача

Нгурах Махардика, вирусолог и профессор ветеринарной медицины Университета Удаяна на Бали, отметила, что для выработки коллективного иммунитета нужно вакцинировать одновременно 400 тысяч индонезийцев. Иначе эффекта будет недостаточно.

AstraZeneca заключила контракт на поставку 100 млн доз вакцины в Индонезию, половина из которых должна быть изготовлена ​​до конца года. Правительство Индонезии также согласилось покупать дозы в Novavax Inc., одновременно разрабатывая собственную вакцину под названием Merah Putih.

Правительство планирует бесплатно вакцинировать 120 млн граждан. Те, кто не хочет ждать своей очереди, может вакцинироваться частным образом.

Опрос, проведенный в сентябре, показал, что около 65% из 115 тысяч респондентов были готовы к прививке от вируса, в то время как 8% отказались, а остальные затруднились ответить.

Новый план

“Эта страна не имеет надежной дорожной карты для борьбы с пандемией. Правительство просто отказалось бороться с этим кризисом на основе данных и научных доказательств”, – сказал Панду Рионо, эпидемиолог из Индонезийского университета.

Неразвитая инфраструктура Индонезии значительно усложняет процесс распределения и транспортировки вакцины. Если вакцинация будет происходить лишь в государственных поликлиниках, то процесс иммунизации каждого индонезийца может занять 18 месяцев.

Однако власти разработали новый план. Планируется использование конгресс-центров и выставочных залов с военными и полицейскими группами вакцинаторов. Таким образом вакцинацию могут провести за четыре месяца. Об этом в четверг заявил губернатор провинции Западная Ява Ридван Камиль.

Наиболее проблемными могут стать такие части Индонезии, как Центральный Сулавеси, острова находящиеся за 1900 километров от Джакарты. Они были объявлены горячей точкой коронавируса после того, как случаи за один день подскочили примерно на 74%. Аэропорта нет, и единственный маршрут доставки вакцины – это семичасовой трансфер на пароме.

Местные чиновники пока не сообщают, согласовали ли механизм доставки вакцины с центральным правительством.