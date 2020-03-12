Ученые выяснили, что пациенты с коронавирусом COVID-19 удерживают патоген в дыхательных путях до 37 дней, что делает их заразными в течение пяти недель.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование, которое было опубликовано в медицинском журнале Lancet.

Врачи в Китае обнаружили РНК вируса, который жил в среднем в течение 20 дней, в респираторных образцах выживших после заражения.

Как известно, новый коронавирус распространился в 118 странах, заразившихся около 125 000 человек с момента первого подтвержденного случая в Ухане (Китай).

Отмечается, что по словам исследователей Китайской академии медицинских наук, полученные данные имеют “важное значение как для принятия решения об изоляции пациентов, так и для руководства по продолжительности антивирусного лечения”.

Сейчас рекомендуемый период изоляции после заражения составляет 14 дней, чтобы избежать распространения вируса. Но если люди остаются заразными еще долго после исчезновения их симптомов, они могут невольно размножать возбудителя после возвращения из карантина.