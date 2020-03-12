Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Министерство иностранных дел совместно с Министерством инфраструктуры начинают подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Посольству Украины сейчас известно о 41 гражданине, который находится в Ухане. Из них 10 изъявили желание эвакуироваться”, – отметил он.
Кулеба призвал всех украинцев, которые также хотят эвакуироваться, обратиться в посольство Украины в Китае, которое в данный момент формирует списки на эвакуацию.
Министр добавил, что украинка Анастасия Зинченко, которая не смогла вылететь домой из Уханя из-за запрета на вывоз ее собаки, сможет оформить все необходимые документы в Пекине.
“Сейчас власти города Ухань разрешили выезд за его пределы внутри Китая. Госпожа Анастасия изъявила интерес поехать в Пекин и пройти там необходимые процедуры для надлежащего оформления ее собаки”, – рассказал Кулеба.
Глава МИД уточнил, что дал поручение посольству Украины в Пекине посодействовать девушке в поездке из Уханя в Пекин и в оформлении документов.
Брифінг голови МЗС Дмитра Кулеби щодо ситуації з коронавірусом
Брифінг голови МЗС Дмитра Кулеби щодо ситуації з коронавірусом
Опубліковано УНИАН Четвер, 12 березня 2020 р.
- Ранее украинка Анастасия Зинченко, оставшаяся в китайском Ухане из-за запрета на вывоз собаки, сообщила, что с ней до сих пор никто не связался по поводу возможной эвакуации. Перед этим Зинченко писала, что ей звонил президент Украины Владимир Зеленский и обещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину.
- 5 марта в Новых Санжарах (Полтавская область) завершился срок обсервации граждан Украины и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя 20 февраля из-за вспышки коронавируса.