Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Министерство иностранных дел совместно с Министерством инфраструктуры начинают подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Посольству Украины сейчас известно о 41 гражданине, который находится в Ухане. Из них 10 изъявили желание эвакуироваться”, – отметил он.

Кулеба призвал всех украинцев, которые также хотят эвакуироваться, обратиться в посольство Украины в Китае, которое в данный момент формирует списки на эвакуацию.

Министр добавил, что украинка Анастасия Зинченко, которая не смогла вылететь домой из Уханя из-за запрета на вывоз ее собаки, сможет оформить все необходимые документы в Пекине.

“Сейчас власти города Ухань разрешили выезд за его пределы внутри Китая. Госпожа Анастасия изъявила интерес поехать в Пекин и пройти там необходимые процедуры для надлежащего оформления ее собаки”, – рассказал Кулеба.

Глава МИД уточнил, что дал поручение посольству Украины в Пекине посодействовать девушке в поездке из Уханя в Пекин и в оформлении документов.

Брифінг голови МЗС Дмитра Кулеби щодо ситуації з коронавірусом Брифінг голови МЗС Дмитра Кулеби щодо ситуації з коронавірусом Опубліковано УНИАН Четвер, 12 березня 2020 р.