Глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский заявил, что иностранцам будет запрещено покупать землю в пограничной зоне.

Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Даже при условии проведения референдума запрещается заключать сделки, стороной которых являются иностранцы или юридические лица, которые основаны гражданами других стран, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км от государственной границы”, – рассказал Сольский.

При этом, по словам главы комитета, покупка украинских земель будет запрещена юридическим лицам, в которых числятся участниками граждане государства-агрессора (России) или другого государства в тех случаях, когда конечного бенефициария невозможно установить.

Помимо того, будет введен запрет на покупку земли для бенефициариев, которые зарегистрированы в оффшорных зонах, являются членами террористических организаций или находятся под санкциями.

“Это решение является не популистским, а компромиссным и оно принято не под давлением, а под влиянием общественного мнения”, – добавил Сольский.

В свою очередь уполномоченный Президента по земельным вопросам заявил, что ограничение допуска к рынку украинской земли иностранцев не нарушает инвестиционных обязательств.

“В ЕС все наши ближайшие соседи, например, Польша и Венгрия проходили такой этап и у них тоже были ограничения по поводу иностранцев”, – сказал Роман Лещенко.