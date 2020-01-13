Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.
“Даже при условии проведения референдума запрещается заключать сделки, стороной которых являются иностранцы или юридические лица, которые основаны гражданами других стран, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км от государственной границы”, – рассказал Сольский.
При этом, по словам главы комитета, покупка украинских земель будет запрещена юридическим лицам, в которых числятся участниками граждане государства-агрессора (России) или другого государства в тех случаях, когда конечного бенефициария невозможно установить.
Помимо того, будет введен запрет на покупку земли для бенефициариев, которые зарегистрированы в оффшорных зонах, являются членами террористических организаций или находятся под санкциями.
“Это решение является не популистским, а компромиссным и оно принято не под давлением, а под влиянием общественного мнения”, – добавил Сольский.
В свою очередь уполномоченный Президента по земельным вопросам заявил, что ограничение допуска к рынку украинской земли иностранцев не нарушает инвестиционных обязательств.
“В ЕС все наши ближайшие соседи, например, Польша и Венгрия проходили такой этап и у них тоже были ограничения по поводу иностранцев”, – сказал Роман Лещенко.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
- После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
- В партии “Слуга народа” поддерживают проведение референдума по вопросу открытия рынка земли в Украине для иностранцев. Также будет существенно уменьшен порог концентрации земли в одних руках (с 200 тыс. га до 20 тыс. га).