Об этом в комментарии изданию BuzzFeed News сообщила PR-директор Instagram Лиза Креншоу.

“Мы работали над этими обновлениями в течение некоторого времени, но ускорились в свете ситуации с COVID-19, чтобы помочь поддержать наше сообщество в трудное время”, – сказала она.

Отмечается, что эта функция позволит сохранить аккаунт, чтобы он не удалялся и не изменялся, но с меткой Remembering под именем пользователя. В учетную запись умершего больше нельзя будет войти, даже если вы знаете пароль. Такой аккаунт также не будет отображаться на странице “Интересное”, но друзья все равно смогут отправлять сообщения в Direct (хотя никто не может их прочитать).

Сейчас она работает в тестовом режиме. На данный момент об Instagram-аккаунте, который принадлежит умершему человеку, нужно сообщать службе поддержке, после чего они устанавливают для него памятный статус. Если вы ближайший родственник этого человека, то можете запросить удаление аккаунта из Instagram.

Instagram is working on account memorialization

disclaimer: I’m not actually dead, only in the inside pic.twitter.com/DVIDLLwTAk

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020