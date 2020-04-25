Об этом в комментарии изданию BuzzFeed News сообщила PR-директор Instagram Лиза Креншоу.

“Мы работали над этими обновлениями в течение некоторого времени, но ускорились в свете ситуации с COVID-19, чтобы помочь поддержать наше сообщество в трудное время”, – сказала она.

Отмечается, что эта функция позволит сохранить аккаунт, чтобы он не удалялся и не изменялся, но с меткой Remembering под именем пользователя. В учетную запись умершего больше нельзя будет войти, даже если вы знаете пароль. Такой аккаунт также не будет отображаться на странице “Интересное”, но друзья все равно смогут отправлять сообщения в Direct (хотя никто не может их прочитать).

Сейчас она работает в тестовом режиме. На данный момент об Instagram-аккаунте, который принадлежит умершему человеку, нужно сообщать службе поддержке, после чего они устанавливают для него памятный статус. Если вы ближайший родственник этого человека, то можете запросить удаление аккаунта из Instagram.