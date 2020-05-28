Об этом пишет The Verge.

Новая функция, которую ввела соцсеть, при клике на превью видео в основной ленте Instagram и переходе в IGTV для просмотра полного ролика, будет показывать рекламу. Ее продолжительность будет составлять не более 15 секунд и она будет доступна только на мобильных устройствах.

На первом этапе начнут появляться объявления только для 200 подтвержденных англоязычных блогеров, включая Адама Вахида и Леле Понс, от нескольких крупных партнеров-рекламодателей, таких как Ikea, Puma и Sephora.

Авторам роликов Instagram будет платить 55 % дохода.