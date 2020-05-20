На фоне пандемии COVID-19 Facebook запустила новую функцию "Магазины", с помощью которой представители малого и среднего бизнеса смогут продавать свои товары в соцсетях.

Об этом сообщили в блоге компании.

Предприниматели смогут создавать собственные онлайн-витрины товаров в Facebook и Instagram — с фотографиями товаров, их описанием, ценами и возможностью оформить заказ.

Вот как они будут выглядеть:

В свою очередь пользователи смогут просматривать эти онлайн-витрины, сохранять понравившиеся товары или заказывать доставку. Оплатить заказ можно будет как непосредственно через соцсеть, так и на стороннем сайте.

Также со страницы магазина пользователи смогут переходить в чаты в Messenger, Instagram и WhatsApp и задавать продавцам интересующие их вопросы.

Создавать такие магазины предприниматели смогут бесплатно. В свою очередь компания будет взымать комиссию за услугу оформления заказа.

Запуск новой функции поможет предпринимателям переживать кризис, связанный с пандемией COVID-19, считают в Facebook.

“В настоящее время многие малые предприятия испытывают трудности. С закрытием магазинов все больше предпринимателей стремятся перенести свой бизнес в Интернет. Наша цель — сделать покупки беспрепятственными и дать возможность любому, от владельца малого бизнеса до глобального бренда, использовать наши приложения для связи с клиентами. Вот почему мы запускаем Facebook-магазины”, — отметили в компании.

В будущем Facebook намерена интегрировать программы лояльности зарегистрированных магазинов, чтобы пользователи могли отслеживать через соцсети свои баллы и награды.

Уже сегодня онлайн-магазины заработали для пользователей Facebook из США. В Instagram они появятся летом.