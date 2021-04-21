Instagram представив нові функції, що допоможуть рідше стикатися з образами в чатах Direct та блокувати інших користувачів ефективніше.

Про це повідомили у блозі Instagram.

Фільтри повідомлень і коментарів

В Instagram наголошують, що відфільтрувати весь образливий вміст (расистський, сексистський, гомофобний чи будь-який інший) неможливо, однак зменшити його кількість — цілком.

На платформі вже працює фільтр коментарів під публікаціями. Можна приховати коментарі, що містять перелік небажаних слів та смайлів (ця функція вмикається в налаштуваннях конфіденційності). Тепер те саме стане доступним і для особистих повідомлень.

“Новий інструмент після увімкнення автоматично фільтруватиме запити на надсилання повідомлень, що містять образливі слова, фрази та смайли, і ви ніколи їх не бачите”, — йдеться в повідомленні.

Instagram має власний перелік образливих та недоречних слів, які платформа зібрала разом з організаціями, діяльність яких сконцентрована на боротьбі з дискримінацією. Однак цей перелік може бути доповнений тими словами, фразами та смайлами, які не хоче бачити кожен окремий користувач.

Примітно, що оновлення передбачають, що коментарі з образливими словами будуть приховані навіть у випадках, коли вони написані неправильно.

Повідомленні ж з небажаним вмістом будуть приховані в переліку запитів на надсилання повідомлення. Виглядатиме це так:

В Instagram запевняють, що під час роботи цієї функції дані щодо змісту повідомлень сама платформа не отримуватиме.

“Ми почнемо запроваджувати цю функцію в кількох країнах найближчими тижнями і плануємо розширити її до більшої кількості країн протягом наступних кількох місяців”, — зазначили в анонсі, не називаючи перелік країн.

Небажані контакти

Крім нового фільтру для особистих повідомлень, платформа також презентувала можливість заблокувати користувача, не надаючи йому змоги написати чи підписатися, створивши новий обліковий запис.