Об этом сообщает издание 9to5Mac.
Сейчас Stories в Instagram можно пролистывать прикосновениями слева и справа экрана, или использовать горизонтальные свайпы.
IT-специалист Алессандро Палуцци в своем Twitter опубликовал скриншот с демонстрацией возможного обновления.
#Instagram is working on Vertical Stories 👀
Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021
Представители Instagram подтвердили изданию Techcrunch, что готовятсся к изменению способа пролистывание Stories. Эта функция пока недоработанным. Продолжаются тестирования. Пока неизвестно, когда именно нововведение появится в приложениях пользователей.
Также стало известно, что Instagram вполне может переориентировать раздел историй на видеоконтент. По данным издания, соцсеть может убрать возможность публикации фотографий из галереи смартфона, сделав Stories только в видеоформате.
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