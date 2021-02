Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Сейчас Stories в Instagram можно пролистывать прикосновениями слева и справа экрана, или использовать горизонтальные свайпы.

IT-специалист Алессандро Палуцци в своем Twitter опубликовал скриншот с демонстрацией возможного обновления.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021