Популярная социальная сеть Instagram тестирует вертикальное перелистывание Stories. Такая же функция доступна в TikTok.

Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Сейчас Stories в Instagram можно пролистывать прикосновениями слева и справа экрана, или использовать горизонтальные свайпы.

IT-специалист Алессандро Палуцци в своем Twitter опубликовал скриншот с демонстрацией возможного обновления.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Представители Instagram подтвердили изданию Techcrunch, что готовятсся к изменению способа пролистывание Stories. Эта функция пока недоработанным. Продолжаются тестирования. Пока неизвестно, когда именно нововведение появится в приложениях пользователей.

Также стало известно, что Instagram вполне может переориентировать раздел историй на видеоконтент. По данным издания, соцсеть может убрать возможность публикации фотографий из галереи смартфона, сделав Stories только в видеоформате.