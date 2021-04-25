Про це повідомляється на сайті УІНП.
“Команда інституту спільно з Українським радіо виготовила тематичний хвилинний аудіоролик. Ідея акції полягає в тому, щоб ролик зазвучав одномоментно 26 квітня, о 12:00, в ефірі українських радіостанцій та на центральних площах міст, біля приміщень державних установ чи органів місцевого самоврядування. З такою ініціативою інститут за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України звернувся до ОДА та радіостанцій. Таким чином акція апелюватиме до традиції загальнонаціональної хвилини мовчання, об’єднає значну частину суспільства у вшануванні жертв Чорнобильської трагедії”, – йдеться у повідомленні.
Ролик у високій якості у двох варіантах оформлення у посиланні.
Цього року Український інститут національної пам’яті також підготував дайджест з 11 книг, фільмів і статей, які будуть корисними тим, хто хоче більше дізнатися про аварію на ЧАЕС. Прочитати його можна за посиланням.
А також на сайті інституту доступна розлога історична довідка про момент катастрофи та її ліквідацію, масштаби аварії й реакцію радянської влади.
- У Чорнобильської зони відчуження з’явився власний офіційний логотип.