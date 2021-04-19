Компанія не розкрила зібрану суму, але джерело, знайоме з цим питанням, підтвердило агентству Reuters, що інвестори оцінили Clubhouse в 4 мільярди доларів.

Повідомляється, що новий раунд фінансування очолив Ендрю Чен з венчурної компанії Andreessen Horowitz. Крім того, в раунді брали участь такі великі інвестори, як фонд DST Global, американська інвестиційна компанія Tiger Global і венчурний інвестор і підприємець із Кремнієвої долини Елад Гіла.

Компанія уточнила, що зібрані кошти будуть спрямовані на найняття співробітників, розвиток застосунку за межами США й оплату проведення бесід в голосовій соцмережі провідним і творцям контенту.

Clubhouse та Andreessen Horowitz не відповіли на запити Reuters щодо коментарів.

Довідка. Clubhouse був запущений в березні 2020 року – відтоді компанія швидко стала одним з найпопулярніших споживчих застосунків в Кремнієвій долині. У новій соцмережі користувачі можуть збиратися у віртуальних кімнатах і обговорювати різні теми. Правда, без тексту, відео або фото – тільки в аудіоформаті.

Зараз застосунок доступний тільки користувачам пристроїв на операційній системі iOS, які отримали запрошення.