Иран провел испытания безопасности и эффективности своей первой вакцины от коронавируса COVID-19 на добровольцах.

Об этом сообщает Associated Press.

Вакцина производится компанией Shifa Pharmed, входящей в государственный фармацевтический конгломерат Barekat. На сайте компании говорится, что она участвует в крупномасштабном производстве антибиотиков и пенициллина, но без каких-либо подробностей об исследовании коронавируса, результатах испытаний на животных или предыдущих разработках вакцины с момента ее основания в 1995 году.

Испытания собственной вакцины связаны с тем, что Иран изо всех сил пытается остановить самую серьезную вспышку вируса в регионе, от которой заразилось более 1,2 миллиона человек и погибло почти 55000 человек.

В клиническом испытании первой фазы будут задействованы 56 добровольцев, которые получат две прививки иранской вакцины в течение двух недель. Результаты будут объявлены примерно через месяц после второго укола. Три человека получили первые инъекции во вторник на церемонии в тегеранском отеле, на которой присутствовал министр здравоохранения страны. Государственное телевидение сообщило, что ни одна из инъекций пока не вызвала лихорадки или других побочных эффектов.

Ожидается, что вакцина появится на рынке до конца весны 2021 года.