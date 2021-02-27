Об этом в субботу, 27 февраля, заявил высокий чиновник службы безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает Reuters.
В то же время Вашингтон заявил, что авиаудары по позициям военизированной группы “Катайб Хезболла” вдоль границы с Ираком были ответом на ракетные обстрелы американских объектов.
“Последние действия США усиливают и расширяют деятельность террористического Исламского государства в регионе. Нападение на силы антитеррористического сопротивления — это начало нового раунда организованного терроризма”, – сказал Шамхани.
Позже министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифи. В МИД Ирака заявляют, что Хусейн находится в Иране “для обсуждения региональных событий, включая пути сбалансирования отношений, избежания напряженности и эскалации”.
По неофициальным данным, в результате американских ударов погиб один боец, а еще четыре ранены. Американские чиновники заявили, что администрация президента Джо Байдена будет действовать твердо, пытаясь избежать большой региональной эскалации.
Шамхани заявил: “мы столкнемся с американским планом возрождения терроризма в регионе”, но не уточнил, что именно имеет в виду.
- Ранее сообщалось, что американские военные в четверг, 25 февраля, обстреляли позиции иранских ополченцев в ответ на ракетные обстрелы американских сил за последние две недели. Авиаудары стали первыми действиями американских военных под руководством президента Джо Байдена. В то же время министр обороны Ллойд Остин уверен, что удары по американским базам совершили те же шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном.