Американские авиаудары против ополченцев, поддерживаемых Ираном на востоке Сирии, побуждают к терроризму в регионе.

Об этом в субботу, 27 февраля, заявил высокий чиновник службы безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает Reuters.

В то же время Вашингтон заявил, что авиаудары по позициям военизированной группы “Катайб Хезболла” вдоль границы с Ираком были ответом на ракетные обстрелы американских объектов.

“Последние действия США усиливают и расширяют деятельность террористического Исламского государства в регионе. Нападение на силы антитеррористического сопротивления — это начало нового раунда организованного терроризма”, – сказал Шамхани.

Позже министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифи. В МИД Ирака заявляют, что Хусейн находится в Иране “для обсуждения региональных событий, включая пути сбалансирования отношений, избежания напряженности и эскалации”.

По неофициальным данным, в результате американских ударов погиб один боец, а еще четыре ранены. Американские чиновники заявили, что администрация президента Джо Байдена будет действовать твердо, пытаясь избежать большой региональной эскалации.

Шамхани заявил: “мы столкнемся с американским планом возрождения терроризма в регионе”, но не уточнил, что именно имеет в виду.