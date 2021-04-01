Об этом сообщает пресс служба МИД Ирландии в Twitter.
В ведомстве отметили, что сегодня отмечается 29-летие со установления дипломатических отношений между Украиной и Ирландией.
“Сегодня мы отмечаем 29 лет дипломатических отношений между Ирландией и Украины. В этом году мы отметим еще одну веху с открытием посольства в Киеве, еще больше укрепив связи между нашими странами”, – говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что с 30 марта Польша ввела обязательный карантин для приезжих из-за пределов шенгенской зоны, в том числе и для украинцев.