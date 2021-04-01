Министерство иностранных дел Ирландии анонсировало открытие в Украине своего посольства. Открытие дипломатического представительства запланировано на 2021.

Об этом сообщает пресс служба МИД Ирландии в Twitter.

В ведомстве отметили, что сегодня отмечается 29-летие со установления дипломатических отношений между Украиной и Ирландией.

“Сегодня мы отмечаем 29 лет дипломатических отношений между Ирландией и Украины. В этом году мы отметим еще одну веху с открытием посольства в Киеве, еще больше укрепив связи между нашими странами”, – говорится в сообщении.