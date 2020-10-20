Об этом сообщили в пресс-службе ирландского правительства.
В Ирландии закроют магазины, кроме тех, где продают товары первой необходимости.
Будут закрыты музеи, галереи и другие учреждения культуры.
Рестораны и бары будут работать только на вынос или предоставлять услуги доставки.
Работу общественного транспорта сократят на 75%.
Местные жители не смогут отдаляться от дома более, чем на 5 км. Исключение – жизненно важные обстоятельства или необходимость поехать на работу или в больницу. Нарушителей будут штрафовать.
Запрещено проводить различные вечеринки, за исключением свадеб и похорон.
Религиозные собрания разрешено проводить только онлайн.
В Ирландии не будут закрывать школы. Будут работать детские площадки, можно будет гулять в парке. Власти рекомендовали проводить занятия с детьми дистанционно или на открытом воздухе по 15 человек.
Локдаун (ограничения пятого уровня) ввели на 6 недель.
- Жителям Ирландии с вечера четверга, 15 октября, запрещено ходить в гости из-за вспышки коронавируса COVID-19. Исключение – необходимость присмотреть за детьми или пожилыми людьми.