Правительство Ирландии первым в Европе приняло решение о введении повторного локдауна из-за резкой вспышки коронавируса COVID-19. Ограничения начнут действовать в ночь на 21 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе ирландского правительства.

В Ирландии закроют магазины, кроме тех, где продают товары первой необходимости.

Будут закрыты музеи, галереи и другие учреждения культуры.

Рестораны и бары будут работать только на вынос или предоставлять услуги доставки.

Работу общественного транспорта сократят на 75%.

Местные жители не смогут отдаляться от дома более, чем на 5 км. Исключение – жизненно важные обстоятельства или необходимость поехать на работу или в больницу. Нарушителей будут штрафовать.

Запрещено проводить различные вечеринки, за исключением свадеб и похорон.

Религиозные собрания разрешено проводить только онлайн.

В Ирландии не будут закрывать школы. Будут работать детские площадки, можно будет гулять в парке. Власти рекомендовали проводить занятия с детьми дистанционно или на открытом воздухе по 15 человек.

Локдаун (ограничения пятого уровня) ввели на 6 недель.