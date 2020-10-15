Об этом сообщает The Guardian.
Кроме запрета на походы в гости, правительство перевело на четвертый (из пяти) уровень пограничных ограничений графства Донегол, Каван и Монаган.
На этих территориях закрыли тренажерные залы и бассейны, развлекательные центры. В графствах запретили торговать второстепенными вещами.
Запрещены массовые мероприятия за исключением свадеб. На них могут присутствовать до шести человек.
По возможности, работодателям рекомендовали создать условия для дистанционной занятости сотрудников.
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сказал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в указанных регионах “очень беспокоит”.
“Последствия для местных больниц и общественного здравоохранения в этих регионах очень серьезные”, – сказал он.
На территории Северной Ирландии ввели ограничения относительно работы школ и объектов гостиничного бизнеса.
Стоит отметить, что в Ирландии пятиуровневая система борьбы с коронавирусом. Перемещение между графствами ограничено. Контрольно-пропускные пункты полиции открыты по всей стране.
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в некоторых больших городах страны. Это ограничение связано со вспышкой COVID-19.