Жителям Ирландии с вечера четверга, 15 октября, запрещено ходить в гости из-за вспышки коронавируса COVID-19. Исключение – необходимость присмотреть за детьми или пожилыми людьми.

Об этом сообщает The Guardian.

Кроме запрета на походы в гости, правительство перевело на четвертый (из пяти) уровень пограничных ограничений графства Донегол, Каван и Монаган.

На этих территориях закрыли тренажерные залы и бассейны, развлекательные центры. В графствах запретили торговать второстепенными вещами.

Запрещены массовые мероприятия за исключением свадеб. На них могут присутствовать до шести человек.

По возможности, работодателям рекомендовали создать условия для дистанционной занятости сотрудников.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сказал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в указанных регионах “очень беспокоит”.

“Последствия для местных больниц и общественного здравоохранения в этих регионах очень серьезные”, – сказал он.

На территории Северной Ирландии ввели ограничения относительно работы школ и объектов гостиничного бизнеса.

Стоит отметить, что в Ирландии пятиуровневая система борьбы с коронавирусом. Перемещение между графствами ограничено. Контрольно-пропускные пункты полиции открыты по всей стране.