Вулкан Фаградальсфьядль в Исландии, который извергается с прошлой пятницы, может пребывать в таком состоянии в течение многих лет, потенциально становясь новой достопримечательностью на полуострове Рейкьянес.

Об этом пишет агентство Reuters.

Тысячи исландцев приходят к месту извержения на полуострове Рейкьянес, примерно в 30 километрах к юго-западу от столицы Рейкьявик, в надежде увидеть редкие лавовые фонтаны и даже приготовить еду на раскаленной корке магмы.

“Это идеальное извержение в туристическом смысле. Но с одной оговоркой – нельзя подходить слишком близко”, – сказал агентству профессор вулканологии Исландского университета Торвальдур Тордарсон.

Чтобы справиться со скоплением посетителей, власти Исландии проложили 3,5-километровую пешеходную тропу к месту извержения и патрулируют территорию, чтобы не допустить попадания людей в опасные районы, загрязненные вулканическими газами.

По оценкам менеджера проекта Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях Гуннара Гилфасона, с вечера пятницы это место посетили более 10 тысяч человек. Некоторые путешествовали без достаточного количества еды и подходящей одежды, им потребовалась помощь спасателей.

С момента первоначального извержения лава неуклонно просачивалась из вулкана со скоростью от 5 до 10 кубических метров в секунду – этот поток достаточно сильный, чтобы лава не затвердевала и не закрывала трещину.

“Если скорость упадет ниже трех кубических метров, очень вероятно, что извержение прекратится”, – сказал Торвальдур Тордарсон.

Он сравнил поток лавы с извержением Пу’у О’о на Гавайях, которое началось в 1983 году и продолжалось 35 лет.

“Это может закончиться завтра или, наоборот, продлиться несколько десятилетий”, – резюмировал он.