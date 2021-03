Трансляцію вражаючого природнього явища здійснює ісландська державна телерадіокомпанія RÚV.

Вулкан знаходиться за 30 км на південний захід від Рейк’явіка. Він є частиною вулканічного пояса Рейк’янес та утворився близько 100 000 років тому під час останнього льодовикового періоду.

Як раніше повідомляло британське агентство ВВС, Фаградальсф’ядль сотні років був сплячим вулканом: останнє виверження фіксувалося близько 800 років тому.

Виверження розпочалося тиждень тому на тлі легкої сейсмічної активності. Тріщина, з якої витікає лава, становить близько 500-700 метрів.

Як повідомляє агентство Reuters, тисячі ісландців з’їжджаються до місця виверження вулкану, щоб помилуватися рідкісним явищем, сфотографуватися чи навіть спробувати приготувати їжу на розпеченій кірці магми.

Щоб впоратися із натовпом відвідувачів, влада Ісландії облаштувала 3,5-кілометрову пішохідну доріжку до місця виверження та забезпечила патрулювання території, щоб люди не виходили на небезпечні території.

З моменту первинного виверження лава постійно просочувалася з вулкана зі швидкістю від 5 до 10 кубічних метрів на секунду. Цей потік, достатньо сильний, щоб лава не затверділа і не закрила тріщину.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021