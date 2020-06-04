Министр туризма Испании Рейес Марото сообщил, что с 22 июня Испания открывает сухопутные границы с Испанией и Францией.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Отметим, что на сегодняшний день, для всех кроме граждан Испании, въезд в страну запрещен.

Ограничения были введены в середине марта из-за эпидемии коронавируса.

Отмечается, что проблема открытия границ является ключевой в Европе, поскольку страны, сильно пострадавшие от пандемии коронавируса, пытаются возобновить экономику и постепенно восстанавливают передвижение.

Ограничение в Испании планировали отменить 1 июля, однако сейчас власти заявили, что это произойдет раньше.

В общей сложности в Испании подтвердили 239 932 случая заражения и 27 127 смертей.

Правительство постепенно начало ослаблять карантин, который был одним из самых строгих в Европе. Во время его действия люди не могли выходить на прогулку, а детям вовсе запрещалось покидать свои дома по любой причине. Однако Испания взяла под контроль вспышку в последние недели.