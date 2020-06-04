Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Отметим, что на сегодняшний день, для всех кроме граждан Испании, въезд в страну запрещен.
Ограничения были введены в середине марта из-за эпидемии коронавируса.
Отмечается, что проблема открытия границ является ключевой в Европе, поскольку страны, сильно пострадавшие от пандемии коронавируса, пытаются возобновить экономику и постепенно восстанавливают передвижение.
Ограничение в Испании планировали отменить 1 июля, однако сейчас власти заявили, что это произойдет раньше.
В общей сложности в Испании подтвердили 239 932 случая заражения и 27 127 смертей.
Правительство постепенно начало ослаблять карантин, который был одним из самых строгих в Европе. Во время его действия люди не могли выходить на прогулку, а детям вовсе запрещалось покидать свои дома по любой причине. Однако Испания взяла под контроль вспышку в последние недели.
- Напомним, в Испании приняли решение разрешить туристам въезжать в страну с июля.