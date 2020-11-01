В исторической части Италии, Флоренции, 20 человек задержали в результате антикарантинных протестов, которые переросли в жесткие столкновения с полицией.

Об этом сообщает газета elpais.com.

Арестовали всего около 60 человек, около 30 правоохранителей получили ранения в столкновениях. В Мадриде, в частности, задержали 33 человек.

Как информирует издание, в центре протестов – ультраправые и антисистемные группы.

Испанцы, прежде всего, протестуют против комендантского часа и точечных “локдаунов”. Протестующие поджигали контейнеры, разбивали витрины магазинов и банков. В Логроньо участники акции ограбили магазин и подрались с полицией.

Saqueo de tiendas en Logroño durante los violentos disturbios contra las restricciones https://t.co/VOUCIo8UIC pic.twitter.com/DlNzCxbJZY — EL MUNDO (@elmundoes) October 31, 2020

Председатель испанского правительства Педро Санчес осудил протесты.