Немало кандидатов на высшие должности администрации президента, предложенные Джо Байденом, войдут в историю, если Сенат США утвердит их.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Как известно, создание администрации, которая будет отображать разнообразие Америки, было одним из предвыборных обещаний Байдена.

Камала Харрис, победив на выборах вместе с Байденом, стала первой в истории США выбранной вице-президенткой. А вот другие члены команды, у которых также есть шанс попасть в историю:

Первый темнокожий заместитель главы Департамента казначейства — Адевале “Волли” Адейеми

Адейеми сейчас является президентом Фонда Обамы. Он был старшим советником по международным экономическим вопросам и заместителем советника по национальной безопасности в администрации 44-го президента США.

Кроме того, он занимал должность заместителя директора Национального экономического совета, первого руководителя аппарата Бюро финансовой защиты потребителей, старшего советника и заместителя главы администрации в Департаменте казначейства.

Первый латиноамериканец-социальный секретарь Белого дома – Карлос Элизондо

Элизондо был специальным помощником президента и секретарем по социальным вопросам семьи Байдена все восемь лет правления Обамы.

Во время администрации Клинтона Элизондо работал как в Белом доме, так и в Управлении начальника протокола США.

Первая женщина-глава разведывательного сообщества США – Аврил Хейнс

Хейнс работала помощником президента и главным заместителем советника по национальной безопасности президента Барака Обамы. Она возглавляла комитет депутатов Совета национальной безопасности.

Ранее Хейнс занимала должность заместителя директора Центрального разведывательного управления. Аврил также была юрисконсультом Совета нацбезопасности и заместителем главного юрисконсульта сенатского комитета по международным отношениям, когда Байден был его председателем.

Первый латиноамериканец и иммигрант в должности секретаря Департамента внутренней безопасности — Алехандро Майоркас

Майоркас был заместителем секретаря внутренней безопасности при администрации Обамы и занимал должность директора Службы гражданства и иммиграции США, входящей в департамент.

Он занимался реализацией программы DACA, которая защищала нелегальных мигрантов, попавших в США в детстве, от депортации.

Первая цветная женщина во главе Совета экономических консультантов – Сесилия Роуз

Роуз была деканом Принстонской школы общественных и международных отношений, а также профессором экономики и общественных отношений в Принстонском университете.

Также ранее была членом Совета экономических советников президента Барака Обамы и работала в Национальном экономическом совете при администрации Клинтона как специальный помощник президента.

Первая цветная женщина, первая американка из Южной Азии, ставшая директором Административно-бюджетного управления – Нира Тандем

Тандем является генеральным директором и президентом левой организации Center for American Progress и гендиректором фонда Center for American Progress Action Fund.

Тандем ранее работала в администрациях Обамы и Клинтона. В частности, она была старшим советником по реформе здравоохранения, а также занимала должность директора по внутренней политике кампании Обамы.

Также Тандем была директором по политике во время первой президентской кампании Хиллари Клинтон и работала в сенатском офисе Клинтона.

Первая женщина-глава Департамента казначейства — Джанет Йеллен

Йеллен уже вошла в историю как первая женщина, возглавлявшая Федеральный резерв (2014-2018).

Кроме того, ранее она занимала должности заместителя председателя правления, президента и главного исполнительного директора Федерального резервного банка Сан-Франциско.

В 1997-1999 годах Йеллен была председателем Совета экономических советников Белого дома.