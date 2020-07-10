Власти Италии приняли решение временно не принимать граждан из 13 стран, которые не входят в состав Европейского союза. С этими странами прекращено прямое и непрямое авиасообщение.

Постановление подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает пресс-служба ведомства.

В документе указано, что Италия также не будет принимать граждан, которые в течение последних 14 дней были в указанных странах. Это касается также транзитного проезда через территорию Италии.

“В мире пандемия находится в самой острой фазе. Мы не можем аннулировать жертвы, принесенные итальянцами в эти месяцы”, – сказал министр.

Запрет коснется таких стран: Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдавия, Оман, Панама, Перу, а также Доминиканская Республика.

Эти страны отсутствуют в “зеленом списке” ЕС