Постановление подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает пресс-служба ведомства.
В документе указано, что Италия также не будет принимать граждан, которые в течение последних 14 дней были в указанных странах. Это касается также транзитного проезда через территорию Италии.
“В мире пандемия находится в самой острой фазе. Мы не можем аннулировать жертвы, принесенные итальянцами в эти месяцы”, – сказал министр.
Запрет коснется таких стран: Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдавия, Оман, Панама, Перу, а также Доминиканская Республика.
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