Правительство Италии ужесточило эпидемиологические ограничения в регионах Молизе, Базиликата, а также в Ломбардии, Пьемонте и Марке в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает информационное агентство Ansa.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса подписал постановление о том, что регионы Ломбардия, Пьемонт и Марке в северной и центральной Италии с понедельника классифицируются как “оранжевые” зоны среднего риска, а регионы Молизе и Базиликата становятся “красными” зонами высокого риска.

Указ будет вводить ограничения на передвижение людей внутри регионов. Также закроют бары и рестораны. Некоторые из наиболее пострадавших регионов, такие как Базиликата, уже объявили о закрытии школ.

В Италии снова начался рост заболеваемости из-за распространения новых штаммов COVID-19. Роберто Сперанца заявил, что нынешние эпидемологические условия не позволяют ослабить карантин.

Италия сообщила о 20 499 новых случаях заболевания в пятницу, что является самым высоким показателем с 1 января.