Об этом сообщает информационное агентство Ansa.
Министр здравоохранения Роберто Сперанса подписал постановление о том, что регионы Ломбардия, Пьемонт и Марке в северной и центральной Италии с понедельника классифицируются как “оранжевые” зоны среднего риска, а регионы Молизе и Базиликата становятся “красными” зонами высокого риска.
Указ будет вводить ограничения на передвижение людей внутри регионов. Также закроют бары и рестораны. Некоторые из наиболее пострадавших регионов, такие как Базиликата, уже объявили о закрытии школ.
В Италии снова начался рост заболеваемости из-за распространения новых штаммов COVID-19. Роберто Сперанца заявил, что нынешние эпидемологические условия не позволяют ослабить карантин.
Италия сообщила о 20 499 новых случаях заболевания в пятницу, что является самым высоким показателем с 1 января.
- В январе итальянское Агентство по лекарственным средствам (AIFA) разрешило использовать вакцину AstraZeneca для профилактики заболевания COVID-19. Вакциной рекомендуют прививать лиц от 18-ти и до 55 лет.