Об этом сообщает Reuters.

Граффити на одной из дверей аварийного выхода, расположенной за концертным залом, появилось в июне 2018 года. На картине изображена молодая девушка с грустным видом, как дань памяти тому месту, где 13 ноября 2015 года было убито 90 человек во время серии террористических актов в Париже.

Дверь с рисунком была украдена в январе 2019 года, а в прошлом месяце итальянская полиция нашла ее на ферме.

“Возврат этой двери в наш национальный праздник — это очень трогательный момент. Она была свидетельницей трагедии, унесшей жизни 90 человек. Многие из присутствующих сбежали через эту аварийную дверь”, – отметил посол Франции в Риме Кристиан Массе.