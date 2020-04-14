В течение нескольких дней россияне, живущие в Италии, предлагали знакомым итальянцам записать и опубликовать в соцсетях благодарность России и президенту Владимиру Путину за гуманитарную помощь в обмен на деньги.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Такие предложения гражданам Италии поступали в Whatsapp.

За видео-похвалу обещали заплатить 200 евро, за текстовое сообщение – немного меньше.

“Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или тестовое сообщение с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за текст дают меньше”, – цитирует издание сообщение, которое получил один из жителей страны.

Журналисты также нашли девушку, которая в TikTok опубликовала короткий ролик с благодарностями за российскую гуманитарную помощь. Она объяснила, что снять подобное видео ее попросил друг, которому за него заплатили 20 евро.

“Мне предложил это сделать мой друг. Он сказал мне, что ему платят, и он получит 20 евро за ролик”, – сказала она.

В Российском посольство в Риме заявили, что ничего не знают о таких предложениях.

“Мы совершенно не осведомлены о ветке сообщений, в которых граждан Италии просят “поблагодарить нашу страну за деньги”. Понятно, что России не нужно этого. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей. Мы считаем это мошеннической провокацией”, – заявило посольство.