Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кулеба подчеркнул, что Россия пыталась манипулировать пандемией во время разговора с министром иностранных дел Дании.

“Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма”, – сказал украинский министр.

Помимо того, Кулеба также обсудил со своим коллегой помощь тем гражданам Украины, которые в данный момент остались в Дании из-за ограничительных мер.

“Буду благодарен, если во время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании”, – заявил он.