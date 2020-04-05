Covid-19 Украина

обновлено 05.04.2020 в 09:02

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Не хватает денег на еду: в Италии на карантине растет преступность

На юге Италии участились случаи воровства продуктов пропитания. Люди остались без средств на проживание за время карантина и отказываются платить в магазинах за еду.

Воскресенье, 5 апреля 2020, 10:15

Об этом пишет американское издание CNN.

Сообщается, что в южной провинции Италии Апулия возле портового города Бари был угнан грузовик, который доставлял еду. В местной полиции сообщили, что водитель не пострадал, но всю еду из грузовика украли.

Кроме того, во многих продуктовых магазинов появились охранники. В частности, их привлекают в дни завоза новых товаров.

Еще один инцидент произошел в Палермо на острове Сицилия, когда 20 человек отказались расплачиваться в супермаркете за еду. В местной полиции CNN уточнили, что без вмешательства правительства, случаи могут участиться.

“Если эта ситуация продолжится без помощи правительства, мы не сможем прокормить наших детей… Это был сигнал, что они (люди, отказавшиеся платить – ред.) хотели, чтобы мы вошли в их положение”, – прокомментировали в полиции.

В полиции рассказали, что принимают меры, чтобы покрыть базовые потребности, наиболее нуждающихся, людей. При этом, многие итальянцы не обращаются за помощью из-за чувства собственного достоинства.

Вместе с тем, на юге страны, который в меньшей мере столкнулся с эпидемией коронавируса, растет преступность и нелегальные услуги. Однако, люди, которые отчаялись и идут в эти дни на преступления с наибольшей вероятностью могут быть заражены в случае распространения вируса.

Теги: криминал, Италия, Коронавирус, карантин, преступность

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