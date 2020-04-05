В Италии впервые с начала эпидемии коронавируса COVID-19 снизилось количество пациентов в интенсивной терапии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

В итальянском Агентстве по общественной защите сообщили в субботу, 4 апреля, что в отделениях интенсивной терапии находятся 3994 человека. В предыдущие сутки там было 4068 человек. Это первое снижение количества пациентов в тяжелом состоянии с 21 февраля, когда в стране была зафиксирована вспышка коронавируса.

“Это важная новость, потому что это позволяет нашим больницам дышать”, – подчеркнул глава департамента гражданской защиты Анджело Борелли на традиционном ежедневном брифинге

Также сообщается о самом низком ежедневном росте смертности от COVID-19 в Италии за последние почти две недели. Так, местные власти сообщили о 681 летальном случае.

Это самый низкий ежедневный рост смертности, начиная с 23 марта.

Общее количество смертей достигло 15 632 (с момента начала эпидемии).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в субботу возросло до 124 тысяч 632 (по сравнению с 119 тыс. 827, о которых сообщалось в пятницу).

По словам итальянских чиновников, строгие карантинные меры, которые были введены в стране, уже начали давать результаты. На этом фоне все чаще обсуждается возможность отмены блокировки бизнеса в стране и перезапуска экономики.

Италия по-прежнему является одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса (на ее долю приходится почти четверть смертей в мире от COVID-19).