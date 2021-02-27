Юрий Луценко может появиться в роли ведущего на «5 канале»

Об этом сообщают #Буквы.

Пока сам Юрий Луценко не комментирует информацию о начале медийной карьеры. #Буквы обратились за комментарием к пресс-секретарю политика Ларисе Сарган.

“Да, сотрудничество Юрия Луценко и “5 канала” планируется. Но больше деталей пока не хочу раскрывать”, – сообщила Сарган.

Она порекомендовала дождаться официального пресс-релиза телеканала.

По информации Telegram-канала TV post, Луценко будет вести собственное ток-шоу. Съемочный процесс уже начат в павильоне на улице Электриков.

“Шоу покажут в новом весеннем сезоне. Первый эфир запланирован на середину марта”, – говорится в сообщении.