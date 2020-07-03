В ночь на вторник, с 6 на 7 июля, будет отмечается народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию - Ивана Купала.

#Буквы рассказывают об истории праздника, а также его традициях и обрядах.

Происхождение

Праздник Ивана Купала имеет два элемента: языческий и христианский. Дохристианское название праздника неизвестно, а вот название Ивана Купала имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель, поскольку эпитет Иоанна переводится с греческого как “купатель, погружатель“.

Назвать точную дату зарождения этого праздника на сегодняшний день невозможно. Существует мнение, что отмечать этот праздник в Украине начали в 12 веке, но большинство исследователей придерживается мнения, что этот праздник существовал с раннего периода родоплеменных отношений.

Стоит отметить, что Ивана Купала в давние времена (по старому стилю) приходился на день летнего солнцестояния, который отмечается в 20-ых числах июня.

Обряды и традиции

Ночь на Ивана Купалу заполнена обрядами, связанными с водой, огнем и травами.

Одним из основных обрядов праздника является массовое купание. Считалось, что в день Ивана Купала вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов, поэтому можно было купаться, не опасаясь никого и ничего. Славяне также верили, что в это время вода наделялась особой магической и целебной силой, помогая очиститься от зла и обрести крепкое здоровье.

Еще одной особенностью купальской ночи являются очищающие костры. Их разжигали поздним вечером и жгли чаще всего до утра. В разных традициях имеются свидетельства о требовании разжигать купальский костер только “живым огнем“, добытым трением. Вокруг костра водили хороводы, плясали, пели купальские песни, через него прыгали. Считалось, что кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее. Девушки прыгали через огонь, чтобы очистить себя и предохранить от немочей, порчи, заговоров. Интересно, что девушку, не перепрыгнувшую через костер, называли ведьмой.

Ивана Купала является мистическим праздником. Славяне верили, что в этот день растения и даже животные могли говорить между собой. Зелень использовалась как универсальный оберег: считалось, что она защищает от болезней и эпидемий, сглаза и порчи; от колдунов и ведьм, нечистой силы, “ходячих“ покойников; от стихийных молнии, урагана, пожара; от змей и хищных зверей, насекомых-вредителей, червей.

Считалось, что в этот день лучше всего собирать целебные травы, потому что растения получают от Солнца и Земли большую силу. Некоторые травы собирались ночью, другие днем до обеда, а некоторые по утренней росе. При сборе лечебных трав читали особую молитву.

В день Ивана Купала особо ценился папоротник. Считалось, что в купальскую ночь он горит дивным цветом. Каждый, кто сорвет папоротник в ночь на Ивана Купала, наделялся магическими силами. Но за цветком охотились не только люди, но и нечистая сила, поэтому нужно было быть предельно осторожным.

Гадания на Ивана Купала

Издавна на праздник Ивана Купала девушки гадали на суженых, а также совершали различные обряды, призванные наполнить жизнь любовью, достатком и счастьем.

Гадания обычно начинают под вечер – на закатное солнце. По правилам старинных обрядов на девушках не должно быть ничего, кроме длинной рубашки и венка на голове.

Гадание по венку

Венок нужно сплести из двенадцати трав, украсив его полевыми цветами. На закате его нужно осторожно опустить на воду и слегка толкнуть.

Если венок пошел ко дну сразу же – любимый разлюбил;

Если венок пристал к берегу – свадьбы в этом году не предвидеться;

Если венок поплыл к другому берегу – жених будет не местный;

Если же венок мотает из стороны в сторону – судьба будет несчастливая;

А если венок поплыл по течению – в скором времени будет свадьба.

Гадание по кольцу

Для этого гадания понадобится кольцо, которое чаще всего носит девушка. В стакан с ровным дном следует налить воды и опусти в него кольцо. Затем нужно посмотреть через воду в середину опущенного кольца – там должен появиться образ суженого.

Гадание по кругам на воде

В широкую и глубокую миску наливают воду. На закате солнца воде шепотом говорят свое желание и бросают небольшой камушек. Если число кругов на воде четное – желание сбудется, если нечетное, то нет.

Гадание на луке

Нужно взять несколько луковиц, на каждой написать имя парня и опустить в воду. По поверью, первой должна прорасти луковица с именем жениха.

Гадание на желание

В ночь на Ивана Купала нужно взять новый коробок спичек, держа его в руках, следует сосредоточиться на своем желании или вопросе. Затем нужно вытащить спички из коробка. На каждую спичку приговаривая “сбудется“, “не сбудется“ или “да“, “нет“. Последняя спичка – и будет ответом.