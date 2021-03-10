Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Иванка участвовала в благотворительном мероприятии “От фермеров — семьям” в штате Флорида. Эта инициатива направлена на то, чтобы передать продукты питания семьям, пострадавшим вследствие пандемии COVID-19.
Вместе с несколькими религиозными лидерами Иванка участвовала в раздаче 1300 коробок с едой.
Кроме прямой работы с людьми, Иванка занималась доставкой коробок с продуктами тем семьям, представители которых не смогли прийти, а также — отвозила коробки в местный приют для жертв торговли людьми The Lifeboat Project.
С момента запуска этой инициативы в США американские семьи получили 144 миллиона коробок, в которых молоко, колбасные изделия, свежие овощи и фрукты. До конца апреля будут закуплены и доставлены новые коробки на сумму 1,5 миллиарда долларов.
- Дочь Джо Байдена Эшли заявила, что не будет работать в администрации своего отца, в отличие от Иванки Трамп.