Народный депутат от фракции "Европейская солидарность", генерал Михаил Забродский заявил, что из-за действий ГБР в противовоздушной обороне Украины больше суток была дыра в сотни километров.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

“На сайте командования наших Вооруженных сил было сообщение, что вчера в несколько частей Зенитных ракетных войск, которые дислоцируются в Хмельницкой области, прибыла бригада следователей ГБР с соответствующими приписаниями на проведение следственных действий. В частности, осмотр территории военной части и установление некоторых обстоятельств”, – напомнил генерал.

Забродский напомнил, что соотношение средств воздушного нападения не в пользу Воздушных сил Украины по сравнению с силами Российской Федерации.

“ПВО страны – это не то, что защищает и прикрывает только группировки войск, это то, что защищает и прикрывает от средств воздушного нападения в первую очередь административные центры и элементы инфраструктуры. В конце концов, гражданское население”, – пояснил он.

По словам генерала, несколько клистронов, которые были конфискованы сотрудниками ГБР, это несколько неработающих комплексов обнаружения, наведения и поражения.

“Это больше суток дыра в нашем воздушном пространстве шириной в несколько сотен километров. Мы требуем от Верховного Главнокомандующего четкой оценки должностных лиц. Виновных – к ответу”, – подчеркнул Забродский.

Как сообщалось ранее, следователи Государственного бюро расследований в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что “создается впечатление, что это (обыски и изъятие оборудования — ред.) чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства”.