Об этом специалист написал на своей странице в Twitter.
“Всемирный банк решил дать в кредит Украине 350 миллионов долларов. Ожидался 1 миллиард, но во Всемирном банке, кажется, взволнованы откатом реформ в Украине и предпочли предложить меньший транш”, – заявил Аслунд.
Напомним, что совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 350 млн долларов США на поддержку реформ для экономического восстановления.
- Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует падение мировой экономики на 5,2% в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.