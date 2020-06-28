Международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины и России Андерс Ослунд рассказал, что во Всемирном банке недовольны откатом реформ в Украине.

Об этом специалист написал на своей странице в Twitter.

“Всемирный банк решил дать в кредит Украине 350 миллионов долларов. Ожидался 1 миллиард, но во Всемирном банке, кажется, взволнованы откатом реформ в Украине и предпочли предложить меньший транш”, – заявил Аслунд.

Напомним, что совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 350 млн долларов США на поддержку реформ для экономического восстановления.