Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Программы иммунизации недовыполнены по всему миру, так как на протяжении более чем четырех месяцев в разных странах введены ограничения в связи с распространением коронавируса. Среди важных прививок, которые не были сделаны – от дифтерии, столбняка и коклюша.
До начала пандемии COVID-19 основные прививки – от дифтерии, коклюша, столбняка и кори – получали только 85 процентов детей, а 14 млн детей не были защищены от этих болезней. Преимущественно в странах Африки.
“Пандемия угрожает свести эти достижения на нет. Вакцинацию можно провести в безопасных условиях даже во время пандемии. Мы призываем все страны сделать все для того, чтобы программы вакцинации продолжались”, – заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус.
В UNICEF представили инфографику относительно того, что происходит в мире относительно вакцинированию детей по календарю прививок.
За первые четыре месяца 2020 года значительно сократилось количество детей, получивших комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша.
Из представленных данных следует, что по меньшей мере 30 кампаний вакцинации от кори или уже прерваны, или могут быть прекращены.
В 25% из 82-х стран заявили, что приостановили вакцинацию в связи с COVID-19.
Вероятность того, что родившийся сегодня ребенок до 5 лет получит все рекомендуемые прививки, составляет менее 20%.
- 9 июля сообщалось, что Министерство охраны здоровья Украины наблюдает существенное снижение иммунизации: так, по состоянию на май только 30 % детей возрастом до года вакцинировались по графику.