Впервые за 28 лет рекордное количество детей по всему миру не получает вовремя необходимые прививки. Причиной этого назвали пандемию коронавируса.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Программы иммунизации недовыполнены по всему миру, так как на протяжении более чем четырех месяцев в разных странах введены ограничения в связи с распространением коронавируса. Среди важных прививок, которые не были сделаны – от дифтерии, столбняка и коклюша.

До начала пандемии COVID-19 основные прививки – от дифтерии, коклюша, столбняка и кори – получали только 85 процентов детей, а 14 млн детей не были защищены от этих болезней. Преимущественно в странах Африки.

“Пандемия угрожает свести эти достижения на нет. Вакцинацию можно провести в безопасных условиях даже во время пандемии. Мы призываем все страны сделать все для того, чтобы программы вакцинации продолжались”, – заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус.

В UNICEF представили инфографику относительно того, что происходит в мире относительно вакцинированию детей по календарю прививок.

За первые четыре месяца 2020 года значительно сократилось количество детей, получивших комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша.

Из представленных данных следует, что по меньшей мере 30 кампаний вакцинации от кори или уже прерваны, или могут быть прекращены.

В 25% из 82-х стран заявили, что приостановили вакцинацию в связи с COVID-19.

Вероятность того, что родившийся сегодня ребенок до 5 лет получит все рекомендуемые прививки, составляет менее 20%.