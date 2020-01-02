Из-за аномально теплой погоды, которая наблюдалась в декабре 2019 года, в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.

Об этом проинформировали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 2019 год стал самым теплым для Киева за 139 лет наблюдения.

“По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,6° С, что на 2,9° С превышает климатическую норму, и таким образом он оказался рекордным с 1881 года… Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла“, – подчеркивают метеорологи.

Теплее нормы оказались все 12 месяцев 2019 года. Особенно отличился июнь, когда средняя температура достигла 23,6° С. Этот месяц стал самым теплым за весь период наблюдений.

Также метеорологи ранее ни разу не фиксировали, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала 15°С. Но в 2019 году, а именно 18 декабря, она поднялась до +15,2°С.

Всего в течение прошлого года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне – 11.

Холоднее всего было 9 января – 14,4°С мороза, а жарче всего – 13 августа, когда температура в тени достигала ровно 35°С тепла.

Среднемесячная температура декабря в Киеве составляла +2,7°С, что на 5°С выше климатической нормы.

“Нынешний декабрь в XXI веке стал самым теплым, в нем было 9 температурных рекордов. Однако рекорд 1960 года не был превышен. Тогда было всего на 0,1°С теплее”, – отмечают метеорологи.

Холоднее всего было 8 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до 5°С мороза, а теплее всего – 18 декабря, когда максимальная температура поднялась после полудня до +15,2 градусов (рекорд за 139 лет наблюдений).