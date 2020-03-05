Из женщин-депутатов наиболее узнаваемой является Юлия Тимошенко. Она также пользуется наибольшим кредитом доверия.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.

Уточняется, что Юлию Тимошенко знают 97% опрошенных украинцев. Наталию Королевскую знают 76%.

При этом доверяют Юлии Тимошенко 28%, а Наталии Королевской – 20% опрошенных.

В свою очередь Ирину Геращенко знают 66% респондентов, а доверяют ей – 21%.

Других женщин депутатов знают меньше 60% опрошенных.

“В региональном разрезе лучшие показатели доверия у Юлии Тимошенко в Центре (31%), Наталии Королевской – на Востоке (30%) и на Юге (28%), Ирины Геращенко – на Западе (30%)”, – говорится в отчете.

Также, по мнению респондентов, наилучшие перспективы в политике имеет Юлия Тимошенко (29%).

Уточняется, что социальное исследование было проведено среди 2000 украинцев старше 18 лет в период 21-25 февраля 2020 года. Ошибка в расчетах может составлять не более 2,2%.